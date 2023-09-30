محاسبة ستيني قطع شجرة

(MENAFN
- Al Watan) أوقِف رجل ستيني، الجمعة، في إطار التحقيق في قطع إحدى أكثر الأشجار شهرة في المملكة المتحدة، على ما أعلنت الشرطة، بعد إخلائها سبيل فتى في السادسة عشرة نهارا.
وأثار قطع شجرة ((سيكامور غاب)) المعمّرة، التي كانت تنتصب منفردة بين تلّتين في منطقة طبيعية خلابة بشمال إنجلترا، الحزن والغضب في المملكة المتحدة.
تقع شجرة القيقب، التي يبلغ عمرها 200 عام، بالقرب من سور ((هادريان)) الذي بني في العصر الروماني، لمنع غزوات البرابرة، وأدرجته ((يونسكو)) على قائمتها للتراث.
واختيرت ((سيكامور غاب)) في 2016 ((شجرة العام))، وظهرت في فيلم ((روبن هود)) لكيفين كوستنر في 1991، وهي من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها في بريطانيا.
وأعلنت شرطة نورثمبريا، التي تتولى التحقيق في هذا ((العمل التخريبي عن سابق تصور وتصميم)) مساء الجمعة، أنها أوقفت ((رجلا ستينيا على صلة بالحادث)).
وقد أخلت الشرطة، صباح الجمعة، سبيل مراهق في السادسة عشرة، في انتظار استكمال التحقيقات، بعدما أوقِف الخميس، للاشتباه في إلحاقه ((أضرارا)) بالشجرة.
MENAFN30092023000089011017ID1107169400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.