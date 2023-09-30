Saturday, 30 September 2023 10:23 GMT

محاسبة ستيني قطع شجرة

9/30/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقِف رجل ستيني، الجمعة، في إطار التحقيق في قطع إحدى أكثر الأشجار شهرة في المملكة المتحدة، على ما أعلنت الشرطة، بعد إخلائها سبيل فتى في السادسة عشرة نهارا.
وأثار قطع شجرة ((سيكامور غاب)) المعمّرة، التي كانت تنتصب منفردة بين تلّتين في منطقة طبيعية خلابة بشمال إنجلترا، الحزن والغضب في المملكة المتحدة.
تقع شجرة القيقب، التي يبلغ عمرها 200 عام، بالقرب من سور ((هادريان)) الذي بني في العصر الروماني، لمنع غزوات البرابرة، وأدرجته ((يونسكو)) على قائمتها للتراث.
واختيرت ((سيكامور غاب)) في 2016 ((شجرة العام))، وظهرت في فيلم ((روبن هود)) لكيفين كوستنر في 1991، وهي من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها في بريطانيا.
وأعلنت شرطة نورثمبريا، التي تتولى التحقيق في هذا ((العمل التخريبي عن سابق تصور وتصميم)) مساء الجمعة، أنها أوقفت ((رجلا ستينيا على صلة بالحادث)).
وقد أخلت الشرطة، صباح الجمعة، سبيل مراهق في السادسة عشرة، في انتظار استكمال التحقيقات، بعدما أوقِف الخميس، للاشتباه في إلحاقه ((أضرارا)) بالشجرة.

MENAFN30092023000089011017ID1107169400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث