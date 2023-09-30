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افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة بجدة

9/30/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد إدارة تقويم فعاليات جدة 2023، الثلاثاء المقبل، إلى افتتاح منطقة فعاليات ترفيهية جديدة؛ حديقة الحيوانات المغلقة، خلال الفترة من 3 أكتوبر الجاري إلى 16 نوفمبر المقبل.
ويواصل التقويم من خلال حديقة الحيوانات المغلقة التي تعد من أهم مناطق تقويم فعاليات جدة في الفترة المقبلة، استضافة أبرز المناطقة والعروض الترفيهية، محققًا نجاحات كبيرة في جذب الزوار؛ للاستمتاع بباقة من الخدمات المتكاملة، وقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من فعاليات وأنشطة ومناطق تناسب الأذواق والأعمار كافة.
وتستمر فعاليات المنطقة على مدى 45 يومًا، حيث سيتم فتح أبوابها يوميًا من الساعة 4 إلى 11 مساءً، وتقدم للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة من محبي الحيوانات والحياة البريّة تجارب ممتعة، والاستمتاع بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع عدد كبير من الحيوانات المفترسة والنادرة، والحيوانات الأليفة، وكذلك الطيور المختلفة والزواحف.
وتناسب الحديقة جميع الفئات والأعمار من الأفراد والعوائل، وكذلك الزيارات المدرسية، للاستمتاع بتجربة مميزة، ومشاهدة مجموعة واسعة ومتنوعة من الحيوانات البرية تحت سقف واحد في حديقة مغلقة ومكيّفة، تصلح للزيارة طوال السنة.

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