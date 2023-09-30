افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة بجدة

(MENAFN
- Al Watan) تستعد إدارة تقويم فعاليات جدة 2023، الثلاثاء المقبل، إلى افتتاح منطقة فعاليات ترفيهية جديدة؛ حديقة الحيوانات المغلقة، خلال الفترة من 3 أكتوبر الجاري إلى 16 نوفمبر المقبل.
ويواصل التقويم من خلال حديقة الحيوانات المغلقة التي تعد من أهم مناطق تقويم فعاليات جدة في الفترة المقبلة، استضافة أبرز المناطقة والعروض الترفيهية، محققًا نجاحات كبيرة في جذب الزوار؛ للاستمتاع بباقة من الخدمات المتكاملة، وقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من فعاليات وأنشطة ومناطق تناسب الأذواق والأعمار كافة.
وتستمر فعاليات المنطقة على مدى 45 يومًا، حيث سيتم فتح أبوابها يوميًا من الساعة 4 إلى 11 مساءً، وتقدم للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة من محبي الحيوانات والحياة البريّة تجارب ممتعة، والاستمتاع بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع عدد كبير من الحيوانات المفترسة والنادرة، والحيوانات الأليفة، وكذلك الطيور المختلفة والزواحف.
وتناسب الحديقة جميع الفئات والأعمار من الأفراد والعوائل، وكذلك الزيارات المدرسية، للاستمتاع بتجربة مميزة، ومشاهدة مجموعة واسعة ومتنوعة من الحيوانات البرية تحت سقف واحد في حديقة مغلقة ومكيّفة، تصلح للزيارة طوال السنة.
MENAFN30092023000089011017ID1107169399
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.