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تطبيق إنقو راعٍ ذهبي لدوري روشن السعودي

9/30/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء 27 سبتمبر، عن انضمام تطبيق إنقو إلى قائمة الرعاة الذهبيين لدوري روشن السعودي، بموجب اتفاقية في مقر الرابطة، مثلها الأستاذ سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الرئيس التنفيذي المكلف، مع الأستاذ مازن العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة أنقو.
ويمتد العقد لموسمين، وينتظر أن تكشف الرعاية الجديدة عن الكثير من الفعاليات الهادفة إلى منح جماهير دوري روشن أفضل تجربة رياضية على مدار الموسم.
من جانبه، أكد سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي المكلف للرابطة، على جاذبية دوري روشن السعودي بالنسبة للرعاة: "يحظى الدوري وأنديته وقطاع الرياضة بشكل عام بدعم قيادي غير مسبوق، وهو ما أسهم اليوم في منح دوري روشن هذه الجاذبية، وانضمام إنقو اليوم كأحد الشركات السعودية الرائدة والحديثة في السوق إلى قائمة الرعاة دليل على تنوع المهتمين بمنافسات وجماهير كرة القدم".
وأضاف: "بالتأكيد يمثل استقطاب الرعاة هدفاً رئيسياً لكل البطولات الرياضية، لكننا إلى جوار ذلك حريصون على اختيار شركائنا بعناية، نضمن من خلالها استفادة الجماهير من الرعاية، وزيادة تفاعلها مع المنافسات والرعاة، ما ينعكس إيجاباً على الحضور الجماهيري، وبالتالي البطولة بصورة عامة".
في المقابل، أبدى مازن العبد الله، الرئيس التنفيذي لإنقو، فخرهم برعاية دوري روشن السعودي: "يمثّل دوري روشن السعودي اليوم علامة رياضية فارقة بشهادة الجميع، حيث حرصت قيادة المملكة العربية السعودية على وضع هذه المنافسة ضمن قائمة أكبر البطولات الكروية العالمية، وهو ما بدأنا نشعر به من اليوم".
وأضاف: "نحن بالتأكيد فخورون برعاية الدوري، لاسيما أن مثل هذه الرعاية تمنحنا فرصة استثنائية للتفاعل مع الجماهير بالصورة التي نبحث عنها، إذ يتمثل هدفنا الرئيسي دائماً في منح عملائنا أفضل التجارب، ويمكننا أن نعد جماهير الدوري بالكثير من المفاجآت القادمة".
ويمثل إنقو أحد الشركات الرائدة في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث أطلق التطبيق في العام 2021، بهدف تقديم تجربة استثنائية للعملاء أثناء تنقلهم، بحيث يسمح لهم بالطلب من العلامات التجارية المفضلة لديهم والدفع من خلاله، ومن ثم إخطار المطعم أو المقهى تلقائياً عند دخول سيارة العميل إلى منطقة الاستلام، ما يضمن له تلقي طلبه بسلاسة تامة، وبدون الحاجة إلى الخروج من سيارته، وبدون أي رسوم إضافية.

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