إتفاقية بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية

(MENAFN
- Al Watan) وقعت جامعة الفيصل، الخميس الماضي، إتفاقية تعاون مع جمعية المسؤولية المجتمعية، حيث مثل الجامعة في التوقيع الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود ومثل الجمعية عبدالله بن سليمان المهنا الرئيس التنفيذي.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء الشراكة بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية لنشر وتعميم الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتنظيم البرامج المستدامة المختلفة التي تعزز دور الجامعة في تحقيق المسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات و الملتقيات والمعارض في مجال المسؤولية المجتمعية.
MENAFN30092023000089011017ID1107169397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.