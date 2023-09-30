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إتفاقية بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية

9/30/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت جامعة الفيصل، الخميس الماضي، إتفاقية تعاون مع جمعية المسؤولية المجتمعية، حيث مثل الجامعة في التوقيع الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود ومثل الجمعية عبدالله بن سليمان المهنا الرئيس التنفيذي.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء الشراكة بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية لنشر وتعميم الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتنظيم البرامج المستدامة المختلفة التي تعزز دور الجامعة في تحقيق المسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات و الملتقيات والمعارض في مجال المسؤولية المجتمعية.

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