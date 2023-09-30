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المملكة تستضيف مؤتمرا دوليا للصحة الحيوانية

9/30/2023 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف الرياض غدا المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023، الذي ينظمه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بمشاركة 20 دولة.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر 5 أيام، إلى تطوير وتحسين الصحة الحيوانية عالميا، وتحليل الوضع الصحي الوبائي الإقليمي، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال الصحة الحيوانية.

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