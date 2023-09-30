حريق في الرياض يلتهم 9 سيارات
التاريخ
9/30/2023 2:17:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلن الدفاع المدني عن اخماد حريق في واجهة مبنى سكني بحي العليا بالعاصمة الرياض، وأوضح أن الحريق نتج عنه تضرر (9) مركبات، ولا وجود لإصابات.
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