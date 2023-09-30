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حريق في الرياض يلتهم 9 سيارات

9/30/2023 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الدفاع المدني عن اخماد حريق في واجهة مبنى سكني بحي العليا بالعاصمة الرياض، وأوضح أن الحريق نتج عنه تضرر (9) مركبات، ولا وجود لإصابات.

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