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نوع فريد يبهر زوار مهرجان الرمان في الباحة

9/30/2023 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مهرجان الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، عن وجود عدة أنواع من الرمان الذي تشتهر به مزارع الرمان بمنطقة الباحة.
وأوضح المزراع عبدالكريم سراج الزهراني الذي يملك 10 مزارع بوادي تربة (مدهاس) وتحتوى أكثر من ألفي شجرة رمان ، أن هناك أربعة أنواع هي ( الرمان المغربي الأحمر ، الرمان الأخضر ، الرمان الأسود ، الرمان الصغير الحامض ).
وأضاف أن زراعة الرمان تعد من الزراعات التي توارث الأجيال في زراعتها منذ قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر، حيث يزيد عمر الأحمر أكثر من 65 عاما، قائلاً "إن والدي الذي قارب عمره المئة عام اهتم بجودة هذه الأشجار في الوادي وتمت العناية بها حتى تكاثرت وانتشرت".
وذكر أنه لا يختلف طعم الرمان وجودته في الأحمر والأخضر البذور الحمراء بداخلها غنية بالفوائد ولذيذة ، إلا أن الأسود تكون القشرة والبذور الداخلية صلبه، ويتاروح سعر الرمان الأسود من 150 إلى 200 ريال ويقدم على شكل هدايا.
وأشار إلى أن هناك شجر رمان ينتج حجماً صغيراً مرة وليس عليه إقبال كبير بسبب حجمه وطعمه إلا أنه يتم توزيعه كونه هدايا على زوار المهرجان, مؤكداً أن كافة هذه الأنواع وجدت في الوادي منذ عشرات السنوات ولا يمكن تحديد كيفية وصولها، وساهم في زيادة أعداد الأشجار أن شجرة الرمان منخفضة الاستهلاك المائي ومن فواكه المناطق شبه الحارة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاماً، إضافة إلى زيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار الزراعي.

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