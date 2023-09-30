تشيسلاف يقود أبها للهاوية

(MENAFN
- Al Watan) يبدو أن أبها سيتجه إلى الطريق المنحدرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تلقى خسارته السادسة في الدوري على يد ضيفه الرياض صفر / 1، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثامنة للدوري.
وشنت جماهير أبها هجومًا لاذعًا على إدارة النادي والمدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، الذي لازال يتخبط في طريقته الفنية، ولم ينجح في التعامل مع إمكانيات اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق، وطالبوا إدارة النادي بسرعة التدخل وإقالة المدرب الذي أثبت عدم قدرته على قيادة زعيم الجنوب، إذ خسر 6 مباريات من أصل 8 مواجهات في الدوري، منها 4 خسائر متتالية، ولم يكسب سوى مباراتين.
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