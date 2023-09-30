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تشيسلاف يقود أبها للهاوية

9/30/2023 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن أبها سيتجه إلى الطريق المنحدرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تلقى خسارته السادسة في الدوري على يد ضيفه الرياض صفر / 1، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثامنة للدوري.
وشنت جماهير أبها هجومًا لاذعًا على إدارة النادي والمدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، الذي لازال يتخبط في طريقته الفنية، ولم ينجح في التعامل مع إمكانيات اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق، وطالبوا إدارة النادي بسرعة التدخل وإقالة المدرب الذي أثبت عدم قدرته على قيادة زعيم الجنوب، إذ خسر 6 مباريات من أصل 8 مواجهات في الدوري، منها 4 خسائر متتالية، ولم يكسب سوى مباراتين.

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