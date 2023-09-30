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المدرسة يعقد موقف زعيم الجنوب

9/30/2023 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) انتفض الرياض وتقدم خطوة مهمة في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على مضيفه أبها 1 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الثامنة للدوري، سجل هدف اللقاء الوحيد أندريه جراي ((84)).
ليرفع مدرسة الوسطى رصيده إلى 7 نقاط، وبقي زعيم الجنوب على 6 نقاط.

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