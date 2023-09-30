البولو يعزز الإيرادات

(MENAFN
- Al Watan) وقّع الاتحاد السعودي للبولو، ممثلاً في الرئيس التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات مع شركة التقدير الحديثة، الذي مثّلها الرئيس التنفيذي عبدالله فقيه.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في التنظيم والإشراف على الفعاليات المصاحبة لبطولات الاتحاد السعودي للبولو، وإقامة الحفلات الترفيهية وتقديم الخدمات على هامش البطولات المقامة، وتنظيم الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد للأعضاء والشركاء.
وأوضح ابن دويس أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الاتحاد بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإيرادات والمساهمة في نشر اللعبة.
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