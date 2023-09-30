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البولو يعزز الإيرادات

9/30/2023 2:17:36 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع الاتحاد السعودي للبولو، ممثلاً في الرئيس التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات مع شركة التقدير الحديثة، الذي مثّلها الرئيس التنفيذي عبدالله فقيه.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في التنظيم والإشراف على الفعاليات المصاحبة لبطولات الاتحاد السعودي للبولو، وإقامة الحفلات الترفيهية وتقديم الخدمات على هامش البطولات المقامة، وتنظيم الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد للأعضاء والشركاء.
وأوضح ابن دويس أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الاتحاد بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإيرادات والمساهمة في نشر اللعبة.

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