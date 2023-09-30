النموذجي يمارس هوايته
التاريخ
9/30/2023 2:17:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) مارس الفتح هوايته بقلب تأخره إلى انتصار كبير للمرة الثالثة هذا الموسم، بتغلبه على الوحدة 5 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الثامنة للدوري، بعد أن كان متأخرا صفر /1، سجل للنموذجي كريستيان تيلو ((45 +5، 89، 90+2))، ومراد باتنا ((67))، ودجانيني تافاريس ((86))، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، وظل فرسان مكة على 12 نقطة.
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