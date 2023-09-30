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الأخدود يسجل انتصاره الثاني

9/30/2023 2:17:35 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الأخدود انتصاره الثاني بتغلبه على مضيفه الرائد 2 /1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة الثامنة للدوري، سجل للأخدود سافيور جودوين ((21))، وأندري بوركا ((83 ضربة جزاء))، وللرائد كريم البركاوي "29 ضربة جزاء، ليصل الأخدود إلى النقطة الـ7، وظل رصيد الرائد على 4 نقاط.

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