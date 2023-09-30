الأخدود يسجل انتصاره الثاني

الأخدود يسجل انتصاره الثاني
التاريخ
9/30/2023 2:17:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل الأخدود انتصاره الثاني بتغلبه على مضيفه الرائد 2 /1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة الثامنة للدوري، سجل للأخدود سافيور جودوين ((21))، وأندري بوركا ((83 ضربة جزاء))، وللرائد كريم البركاوي "29 ضربة جزاء، ليصل الأخدود إلى النقطة الـ7، وظل رصيد الرائد على 4 نقاط.
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