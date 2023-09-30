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التويجري تبرز الإصلاحات السعودية في مجال حقوق الإنسان

9/30/2023 2:17:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرزت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري الإصلاحات والتطورات التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات ومنها حقوق الإنسان، في ظل ما يشهده مجال حقوق الإنسان من حرص واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيرةً إلى أن هذه التطورات عززت من جهود المملكة في إطار حماية حقوق الإنسان في مختلف نواحي الحياة.
جاء ذلك خلال لقائها بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوته، فيما استعرض اللقاء الإصلاحات والتطورات التشريعية التاريخية التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان منذ اعتماد رؤية المملكة 2030، مؤكدة حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه أن يعزز ويحمي حقوق الإنسان.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وبحث العلاقات الثنائية في شتى المجالات لاسيما في مجال حقوق الإنسان، والتعاون الثنائي المشترك والبنّاء، وتبادل الأفكار، والاطلاع على تجارب الجانبين في حماية حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
في سياق متصل، ألقت رئيس هيئة حقوق الإنسان على هامش الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة المتحدة محاضرة بمقر وزارة الخارجية البريطانية بحضور عددٍ من المسؤولين والمهتمين، تناولت من خلالها أبرز التوجهات المستقبلية في أداء هيئة حقوق الإنسان، الاختصاصات التي تعمل على تحقيقها الهيئة وفقاً لتنظيمها.
وأشارت خلال المحاضرة إلى عدد من المستهدفات على المستويين الوطني والدولي، والتي تسعى إلى تحقيقها الهيئة، مبرزة أدوات الهيئة في حماية حقوق الإنسان، وما شهدته المملكة من تطور في هذا المجال.

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