Saturday, 30 September 2023 10:21 GMT

إشادة من تحت قبة البرلمان النمساوي بجهود المملكة ومسيرة بن معمر

9/30/2023 2:17:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ثمّن عضو البرلمان النمساوي في مدينة فيينا ((عمر الراوي))، جهودَ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، الأمين العام السابق لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وما قدمه من أنشطة خلال 12 عامًا قضاها في العاصمة النمساوية، إبّان تولّيه منصبَ الأمين العام للمركز، مبيّنًا أنه كان بمثابة السفير للنمسا في السعودية.

وأشاد ((الراوي)) خلال جلسة البرلمان النمساوي بدعم المملكة ومساعدة فيينا في ملف الإرث والتراث التاريخي بمؤتمر اليونسكو، الذي عُقد في الرياض مؤخرًا، وخلاله زار وفدُ البرلمان النمساوي مكتبةَ الملك عبدالعزيز العامة، والذي ضمّ كلًّا من: ((كريستوف تون هولينشناين)) وكيل وزير الخارجية للشؤون الثقافية، وسفير النمسا في المملكة ((أوسكار فيستينغر))، و((عمر الراوي)) عضو برلمان ولاية فيينا وعضو المجلس البلدي لمدينة فيينا، والسفير ((بيتر بريزفوسكي)) رئيس قسم اليونيسكو في وزارة الخارجية، والسفيرة ((ريجينا فيكل)) سفيرة النمسا إلى منظمة اليونيسكو في باريس، و((رودلف زونكه)) مفوض مدينة فيينا لإدارة ملف الإرث الحضاري لليونسكو.
يذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ((كايسيد))، يعدُّ منظمة دولية، تأسس عام 2012 من قبل المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا، إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوًا مؤسسًا مراقبًا.
ويقع مقرّ المركز في مدينة لشبونة، العاصمة البرتغالية، بعد أن كان مقرّه في فيينا، ويسعى المركز لدفع مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المتعدّدة، والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنوع، وإرساء قواعد العدل والسلام بين الأمم والشعوب؛ حيث يرى أن الأديانَ قوةٌ فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للبشرية، ومن ثم له دور فاعل في معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، ومواجهة سياسة الاضطهاد والعنف والصراع باسم الدين، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والعيش معًا، ويتألّف مجلس إدارة المركز من قيادات دينية مختلفة، ومن دول عديدة.

MENAFN30092023000089011017ID1107169387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث