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الأمطار تهدد نيويورك

9/30/2023 2:17:35 PM
(MENAFN- Al Watan) دمرت الأمطار العديد من خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية للركاب في مدينة نيويورك، وقطعت السبل بالسائقين على الطرق السريعة، وأغلقت محطة في مطار لاغوارديا لساعات.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن ارتفاع 8.65 بوصات (21.97 سنتيمترا) في مطار جون إف كينيدي تجاوز الرقم القياسي لأي يوم من أيام سبتمبر، وهو الرقم الذي تم تسجيله خلال إعصار دونا في عام 1960.
وسقط أكثر من 7.25 بوصات (18.41 سنتيمترًا) من الأمطار في أجزاء من بروكلين بحلول الليل، وشهدت منطقة واحدة على الأقل 2.5 بوصة (6 سنتيمترات) في ساعة واحدة، وفقًا لمسؤولي الطقس والمدينة ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار.
وقال مسؤولو المدينة إنهم تلقوا تقارير عن غمر ست شقق في الطابق السفلي، لكن جميع السكان خرجوا بسلام.
وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول وعمدة المدينة إريك آدامز حالة الطوارئ وحثتا الناس على البقاء في أماكنهم إن أمكن.
وتقريبًا، تم تعليق كل خط مترو أنفاق جزئيًا على الأقل، مع خدمة السكك الحديدية للركاب من مترو نورث من مانهاتن معظم اليوم لكنها بدأت في الاستئناف بحلول المساء. وقال مسؤولو النقل إن طريق لونغ آيلاند للسكك الحديدية تعطل، وتقطعت السبل بـ 44 حافلة من أصل 3500 حافلة بالمدينة وتعطلت خدمة الحافلات في جميع أنحاء المدينة.
كما شهدت هوبوكين ونيوجيرسي ومدن وبلدات أخرى حول مدينة نيويورك فيضانات. ودعا حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، إلى إغلاق مكاتب الولاية في الساعة الثالثة بعد الظهر، باستثناء الموظفين الأساسيين.

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