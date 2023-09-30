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أطعمة تعزز صحة البشرة ونضارتها

9/30/2023 2:17:35 PM
(MENAFN- Al Watan) مرق العظام
يعتبر مرق العظام من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والبروتين والكولاجين، التي تفيد صحة البشرة وتعزز نضارتها.
سمك السلمون
يمثل السلمون مصدرًا رائعًا لدهون أوميغا 3، وهي مادة مغذية مهمة لصحة الجلد، كما تقلل الالتهابات في الجسم، مما يقلل من حدوث حب الشباب أيضا.
الجوز
يعد الجوز مصدرًا للزنك، وهو عنصر غذائي آخر يعزز صحة البشرة، ويشارك هذا المعدن في وظيفة حاجز الجلد وشفاء الجروح، ويساعد في وظائف تنظيمية للالتهابات ومضادات للميكروبات.
بذور دوار الشمس
تحتوي على العديد من المكسرات والبذور وعلى عناصر مغذية تفيد البشرة، في حالة بذور عباد الشمس فهي تحتوي على فيتامين E والزنك والدهون والبروتين، وكلها تسهم في تعزيز البشرة وتألقها.
أفوكادو
معظم السعرات الحرارية الموجودة في الأفوكادو تأتي من الدهون، وهذه العناصر الغذائية تسمح للأفوكادو بإفادة البشرة، كما يرتبط بانخفاض درجة ظهور التجاعيد.
الطماطم
الطماطم أو البندورة مصدر غني لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي له تأثيرات مضادة للأكسدة، ويساعد أيضا في إنتاج الكولاجين في الجسم، يمكن أن يساعد هذا البروتين على مرونة الجلد.

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