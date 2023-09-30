أطعمة تعزز صحة البشرة ونضارتها

(MENAFN
- Al Watan) مرق العظام
يعتبر مرق العظام من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والبروتين والكولاجين، التي تفيد صحة البشرة وتعزز نضارتها.
سمك السلمون
يمثل السلمون مصدرًا رائعًا لدهون أوميغا 3، وهي مادة مغذية مهمة لصحة الجلد، كما تقلل الالتهابات في الجسم، مما يقلل من حدوث حب الشباب أيضا.
الجوز
يعد الجوز مصدرًا للزنك، وهو عنصر غذائي آخر يعزز صحة البشرة، ويشارك هذا المعدن في وظيفة حاجز الجلد وشفاء الجروح، ويساعد في وظائف تنظيمية للالتهابات ومضادات للميكروبات.
بذور دوار الشمس
تحتوي على العديد من المكسرات والبذور وعلى عناصر مغذية تفيد البشرة، في حالة بذور عباد الشمس فهي تحتوي على فيتامين E والزنك والدهون والبروتين، وكلها تسهم في تعزيز البشرة وتألقها.
أفوكادو
معظم السعرات الحرارية الموجودة في الأفوكادو تأتي من الدهون، وهذه العناصر الغذائية تسمح للأفوكادو بإفادة البشرة، كما يرتبط بانخفاض درجة ظهور التجاعيد.
الطماطم
الطماطم أو البندورة مصدر غني لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي له تأثيرات مضادة للأكسدة، ويساعد أيضا في إنتاج الكولاجين في الجسم، يمكن أن يساعد هذا البروتين على مرونة الجلد.
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