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وادي كعام التهديد الجديد في ليبيا

9/30/2023 2:17:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أعرب سكان محليون يعيشون بالقرب من سدود متهالكة في ليبيا عن تخوفهم من تكرار المأساة بسبب عدم الصيانة.
وأكدوا احتمال تعرض سد وادي كعام، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 33 مليون متر مكعب من المياه، للانهيار في حالة امتلائه، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سيل جارف على غرار ما جرى في درنة جراء الإعصار ((دانيال)). وتزامنت المخاوف مع إعلان جهاز طب الطوارئ والدعم في ليبيا تحذيرا لسكان جنوب غرب البلاد من تشكّل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.
وقال الجهاز، في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة الجنوبية هطول أمطار غزيرة في الأيام القادمة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية.
وأوضح أن هذه الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تشكّل سيول وارتفاع منسوب المياه، نظرا لوجود مناطق منخفضة في المنطقة.
امتلاء السد
وأوضح السكان أنهم يخشون امتلاء السد مجددا، وتكرار ما حدث، لأن هطول الأمطار بما يزيد على حده سيؤدي إلى طوفان وسيل قوي جدا سيغطي زليتن ووادي كعام والخمس، خصوصا أن تلك السدود لم تخضع لعمليات صيانة منذ أكثر من 10 سنوات.
في حين تعد هذه السدود أحد أكبر السدود الترابية في منطقة غرب ليبيا.
وقد تسببت السيول القوية التي ضربت المدينة قبل أكثر من أسبوعين في مقتل آلاف الناس، وتدمير البنية التحتية، وتهالك المرافق المخصصة لنقل المياه وتنقيتها، خاصة شبكات الصرف الصحي ومحطات التحلية.
وبينما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها في انتشال الجثث والبحث عن المفقودين، تواجه السلطات المحليّة صعوبات في التعامل مع الجثث، بعد تحللها وتعفنها، وتزايد الروائح المنبعثة منها.
من جهتها ألقت السلطات الليبية القبض على عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس بلدية درنة، بناء على اتهامات تتعلق بالتقصير، الذي تسبب في الكارثة الإنسانية التي شهدتها المدينة جراء انهيار سديها.

ضحايا الفيضان
ولا تزال الفرق المحلية والدولية تبحث عن الضحايا بين الطين والمباني المجوفة. كما يمشطون أيضا البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة درنة، بحثًا عن جثث الأشخاص الذين جرفتهم المياه.
وتسبب فيضان المياه من السدود في تدمير ما يصل إلى ثلث المساكن والبنية التحتية في درنة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وقال مكتب الأمم المتحدة إن السلطات أخلت الجزء الأكثر تضررا من المدينة، ولم يتبق سوى فرق البحث والإسعاف.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم تسجيل أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بالفيضانات. لكن رئيس الهلال الأحمر الليبي أشار، في وقت سابق، إلى مقتل 11300 شخص.

ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن ما لا يقل عن 9000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
ومن بين القتلى شرق ليبيا أجانب يعيشون في دول شمال إفريقيا.
وضربت العاصفة ((دانيال)) مناطق أخرى في شرق ليبيا، بما في ذلك بلدات البيضاء وسوسة والمرج وشحات، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في المنطقة، ولجوئهم إلى المدارس والمباني الحكومية الأخرى.

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