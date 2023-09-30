12 ألف م3 مخلفات بناء

(MENAFN
- Al Watan) رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 12.481مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.
وأوضحت البلدية أنه جرى خلال نفس الفترة صيانة 107 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 1.249 مترًا مربعًا من الأنترلوك، و507 أمتار طولية من بردورات الأرصفة، ومعالجة وضع 32 حاوية، و15.300 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران ،إضافةً لتنفيذ أعمال الدهان للأرصفة والخطوط الأرضية بطول 1.963 مترًا طولياً، ومعالجة 248 مترًا مربعًا من حفر الشوارع.
وأكدت أهمية التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.
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