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12 ألف م3 مخلفات بناء

9/30/2023 2:17:34 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 12.481مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.
وأوضحت البلدية أنه جرى خلال نفس الفترة صيانة 107 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 1.249 مترًا مربعًا من الأنترلوك، و507 أمتار طولية من بردورات الأرصفة، ومعالجة وضع 32 حاوية، و15.300 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران ،إضافةً لتنفيذ أعمال الدهان للأرصفة والخطوط الأرضية بطول 1.963 مترًا طولياً، ومعالجة 248 مترًا مربعًا من حفر الشوارع.
وأكدت أهمية التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

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