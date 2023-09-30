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داعش وانفجار باكستان

9/30/2023 2:17:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد القتلى جراء تفجير وقع في جنوب غرب باكستان إلى 54، بعد وفاة مريضين مصابين بجروح خطيرة في أحد المستشفيات خلال الليل، حسبما قال مسؤولون.
وفجر انتحاري أو انتحاريون مشتبه بهم أنفسهم، الجمعة، وسط حشد من الناس في منطقة ماستونج. ويعد هذا أحد أكثر الهجمات دموية التي استهدفت المدنيين في باكستان منذ شهور. وقالت السلطات إن نحو 70 شخصا أصيبوا، من بينهم خمسة في حالة حرجة للغاية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان. لكن من المرجح أن تحوم الشكوك حول الفرع الإقليمي لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات دامية سابقة في جميع أنحاء باكستان.
ونفذ تنظيم داعش، قبل أيام، هجوما في المنطقة نفسها، بعد مقتل أحد قادته هناك. كما وقع انفجار في مسجد بمبنى مركز للشرطة في منطقة هانجو بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة.
وقال مسؤولون إن انتحاريين اقتربا من مسجد مركز الشرطة، فأطلق الحراس النار على أحدهما وقتلوه، بينما تمكن الآخر من الوصول إلى المسجد وتفجير نفسه. وأوضح المسؤولون أن المبنى المشيد من الطوب اللبن انهار، وكان داخله نحو 40 شخصا.

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