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مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم

9/30/2023 2:14:56 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم 30-9-2023 وفا- رفع مستوطنون، اليوم السبت، أعلامًا اسرائيلية فوق أراضٍ في قرية ارطاس جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من المستوطنين رفعوا الأعلام فوق أراضٍ في منطقة "جبل بكو" المحاذية لمستوطنة افرات الجاثمة على اراضي المواطنين، علما أن أصحاب الأرضي يملكون أوراقًا ثبوتية .


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