مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم
التاريخ
9/30/2023 2:14:56 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم 30-9-2023 وفا- رفع مستوطنون، اليوم السبت، أعلامًا اسرائيلية فوق أراضٍ في قرية ارطاس جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من المستوطنين رفعوا الأعلام فوق أراضٍ في منطقة "جبل بكو" المحاذية لمستوطنة افرات الجاثمة على اراضي المواطنين، علما أن أصحاب الأرضي يملكون أوراقًا ثبوتية .
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