مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من المستوطنين رفعوا الأعلام فوق أراضٍ في منطقة "جبل بكو" المحاذية لمستوطنة افرات الجاثمة على اراضي المواطنين، علما أن أصحاب الأرضي يملكون أوراقًا ثبوتية .

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