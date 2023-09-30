مواجهات مع الاحتلال قرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في أنحاء متفرقة من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، وقرب سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
MENAFN30092023000205011050ID1107169371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.