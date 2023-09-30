مواجهات مع الاحتلال قرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في أنحاء متفرقة من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، وقرب سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



