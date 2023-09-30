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اصابة 3 جنود من جيش الاحتلال بقنابل غاز اطلقوها نحو فلسطينيين بالقدس

9/30/2023 2:14:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أفادت مصادر محليه/PNN/مساء اليوم السبت بأن 3 من جنود الاحتلال أصيبوا بقنابل الغاز التي أطلقوها على الشبان خلال المواجهات الدائرة على مدخل الرام بالقدس المحتلة.

واندلعت مساء اليوم السبت 30/9/2023، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين وبيوتهم ومركباتهم على المدخل الشمالي للبلدة، ما تسبب باختناق عدد من المواطنين، كما قام الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة.



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