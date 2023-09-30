إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، بأن

طاقم البلدية وعدد من أهالي البلدة توجهوا إلى منطقة البرية للوقوف على عربدة المستوطنين الذين نصبوا حاجزا ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وعند اقترابهم من الحاجز، تعرضوا لهجوم من المستوطنين الذي رشوا غاز الفلفل صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بحروق واختناق.

يشار إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

صعّدوا

من انتهاكاتهم

بحق المواطنين في منطقة برية تقوع، من نصب للخيام والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

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