ماذا بعد كشف فضائح الاعتداءات الجنسية المرتكبة في الكنيسة الكاثوليكية السويسرية؟

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MENAFN - Swissinfo) 日本語 (ja) スイス・カトリック教会で性的虐待 調査・改革はどこまで進む?Español (es) Las consecuencias tras las revelaciones sobre abusos sexuales de la Iglesia católica suizaPусский (ru) Сексуальное насилие в католической церкви Швейцарии: что дальше?English (en) What next after Swiss Catholic Church sexual abuse revelations? (الأصلي)

توصل تحقيق رسمي إلى حصول أكثر من 1000 حالة اعتداء جنسي داخل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في سويسرا منذ عام 1950. كما أمر الفاتيكان بإجراء تحقيق مع رجال دين كاثوليك سويسريين رفيعي المستوى. نظرة على تداعيات الاكتشافات المزعجة لهذا الأسبوع التي هزت الكنيسة.

قبل فترة قصيرة، نُشرت نتائج دراسةرابط خارجي مُوسّعة، تم إجراؤها لمدة عام كامل، بتكليف من مؤتمر الأساقفة السويسريين حول الاعتداءات الجنسية المرتكبة من قبل الكهنة الكاثوليك وآخرين في سويسرا. وأظهرت هذه الدراسة أن هناك أكثر من 1000 حالة اعتداء جنسي ارتكبت منذ عام 1950، ووجهت اتهامات لما يناهز 510 أشخاص مشتبهٍ بهم. كما أظهرت الدراسة التي قام بها باحثتان في علم التاريخ من جامعة زيورخ، أن المتهمين بارتكاب سلوك غير لائق، ومع استثناءات قليلة، هم من الذكور، وأن أكثر من نصف الضحايا هم من الرجال والصبيان. وبحسب ثلاثة أرباع المستندات التي تمت دراستها خلال التحقيق، فإنّ الاعتداءات الجنسية شملت قاصرين وقاصرات.

الدراسة، كشفت أيضا أن أكثر من نصف حالات الاعتداء الجنسي وقعت خلال فترات الرعاية الروحية، وحوالي 30% منها تم ارتكابها في أماكن مثل المدارس والأقسام الداخلية الملحقة بها، وفي منازل خاصة. كما حصلت بعض هذه الاعتداءات أثناء ممارسة طقس سر الاعتراف في الكنيسة أو أثناء الاستشارات الروحية. وتوصّلت الباحثتان إلى أن العديد من حالات الاعتداء الجنسي تم "إخفاؤها والتستّر عنها أو تهميشها أو التقليل من شأنها".

"غالباً ما كان المسؤولون في الكنيسة يقومون بنقل الكهنة المتهمين والمدانين بتهم الاعتداء الجنسي إلى خدمة كنسية في مكان آخر من البلاد، بل وأحياناً إلى خارج البلاد، وذلك في محاولة منهم لتلافي المثول أمام المحاكمات الجنائية العلمانية، ولحمايتهم وضمان إعادة تعيينهم في مناصب دينية، مما يعني أن مصالح الكنيسة الكاثوليكية وقادتها كانت مقذمَة على الدوام على سلامة وحماية أفراد الرعية."، وفق ما جاء في هذا التحقيق.

ومع أن الباحثتيْن من جامعة زيورخ قد اطلعتا على آلاف الصفحات من الوثائق التي تم جمعها من قبل سلطات الكنيسة، إلا أنهما تعتبران أن العديد من مصادر المعلومات لم تتم دراستها بشكل كافٍ. كما أنهما وجدتا، في بعض الحالات، أنه قد تم إخفاء وثائق من شأنها أن تعزز دعاوى ارتكاب أفعال غير مشروعة.

كما تذكر الباحثتان أن السفارة البابوية في سويسرا رفضت طلبهما في مراجعة أرشيفاتها، وبأنهما قد واجهتا "عقبات كبيرة" عند محاولتهما الاطلاع على الأرشيفات في الفاتيكان نفسه.

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وقد حصلت الباحثتان على تعهّد من قِبَل الجهات المعنية بالدراسة، بتوفير مبلغ 1.5 مليون فرنك سويسري (1.68 مليون دولار) إضافي يُمكّنهما من متابعة دراستهما في هذا الشأن، حتى عام 2026.

فتح تحقيق بحق كهنة

قبل يومين فقط من نشر التقرير، أعلن مؤتمر الأساقفة السويسريين، عن فتح تحقيق بأمر من الفاتيكان، بحق كهنة على مستوى رفيع في الكنيسة الكاثوليكية في سويسرا، متورطين في اعتداءات جنسية. وأوضح المؤتمر توجيه اتهامات ضد عدة أساقفة نشطين وآخرين متقاعدين، بالإضافة إلى رجال دين آخرين، وذلك على خلفية الطريقة التي تعاملوا بها مع قضايا الاعتداءات الجنسية في الكنيسة.

يُتهم أغلب هؤلاء بالتستر على حالات اعتداءات جنسية. وهناك أيضاً اتهامات بأن البعض منهم قاموا بأنفسهم بارتكاب اعتداءات جنسية سابقاً. وهناك تقارير إعلامية تشير إلى أن الفاتيكان تلقى رسالة تتضمّن هذه الاتهامات في مايو، وقام على إثر ذلك بتكليف الأسقف السويسري جوزيف بونمان، بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد زملائه.

اعتراف بارتكاب أخطاء

منذ انتشار خبر نتائج الدراسة المتعلقة بارتكاب اعتداءات جنسية من قِبَل بعض الكهنة في سويسرا، عقد كبار قادة الكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء البلاد مؤتمرات صحفية لتقديم اعتذارهم عن هذه الانتهاكات، وأصدروا بيانات توضّح مواقفهم إزاء هذا الأمر، كما أعلنوا عن تقديم شكاوى جنائية ضد المشتبه بهم، واتخاذ إجراءات واعدة من شأنها تغيير الوضع الحالي.

ويصرح أعضاء مؤتمر الأساقفة السويسري قائلين: "بصفتنا مؤسسات كنسية، علينا أن نتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية". ويضيفون: "يجب أن تعترف الكنيسة بأخطائها وتتحمّل مسؤولية العواقب الوخيمة لما حدث".

الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية - مشكلة على الصعيد العالمي

في عام 1985، تم الكشف في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولأول مرة، عن حالات من الاعتداءات الجنسية داخل أسوار الكنيسة الكاثوليكية. فقد كشف تقرير "دويل" عن أن رئاسة أساقفة بوسطن قد أنفقت 10 ملايين دولار للتستر على حالات اعتداءات جنسية ارتكبت في الكنيسة. ولاحقاً، كشف صحفيو بوسطن غلوب عن وجود نظام محكم لإخفاء الحقائق المتعلقة بهذه الحالات. ولاحتواء صرخات الاستنكار التي أثارها التقرير، أوكلت الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة مهمة البحث في هذه القضية لهيئة مستقلة كشفت لاحقاً عن 10667 حالة محتملة من الاعتداءات الجنسية و4392 متهماً في الفترة بين عامي 1950 و2002.

في عام 1995 أثارت قضية الكاهن الذي قام بالاعتداء جنسياً على 90 طفلاً في أيرلندا ، موجة من الغضب الشديد. وفي عام 1997، أقرت الحكومة بتحملها المسؤولية عن الاعتداءات الجنسية المتكررة في المؤسسات الكنسية. وفي عام 2002 تم إجراء تحقيق رسمي بهذا الشأن، وتبعت ذلك تحقيقات إضافية في الأبرشيات والمؤسسات الدينية.

في عام 2002، رداً على الفضائح التي هزّت الولايات المتحدة وأيرلندا، أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا مجموعة من الإرشادات تحدد كيفية التعاطي مع حالات الاعتداءات الجنسية. ولم تتم مراجعة الأرشيفات وملفات الموظفين التابعين للمؤسسات الدينية إلا بعد أن كشف صحفيون في عام 2010 عن وجود حالات من الاعتداءات الجنسية في إحدى المدارس اليسوعية في برلين.

في عام 2014، تم إجراء دراسة مستقلة كشفت عن وجود 1670 مشتبهاً به و3677 ضحية.

في عام 2016، تم الكشف عن حدوث حالات من الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة في فرنسا ، وكلّف الأساقفة والتجمعات الدينية هيئة مستقلة بإجراء دراسة، أفضت في عام 2018 إلى نتائج تقدّر عدد المشتبه بهم في هذه الاعتداءات منذ الخمسينيات ما بين 2900 و3200 شخص، وعدد الضحايا بحوالي 330000 ضحية.

في عام2021، نشرت البرتغال نتائج دراسة قامت بها هيئة مستقلة توثّق أكثر من 4800 حالة اعتداء جنسي ارتكبها رجال دين وموظفون في الكنيسة منذ عام 1950.

في عام 2022، قدم مؤتمر الأساقفة الإيطاليين لمحة عامة غير وافية عن حالات الاعتداء الجنسي التي تم الإبلاغ عنها. ولم تقم أية جهة مستقلة بدراسة حول الاتهامات الموجهة ضد الكنيسة، فيما عدا التقرير الذي قدمته منظمة الضحايا "ريتي لأبوسو" Rete l'ABUSO .

وفي إسبانيا ، تتناول وسائل الإعلام قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة، ولكنها لم تضع إجراءات منهجية لتوثيق هذه الحالات. وقد قامت الصحيفة الوطنية "إل بايس"El País وحدها بتسجيل حوالي 1000 حالة منذ عام 2018.

لا يزال يتعين على معظم البلدان العمل على معالجة قضايا الاعتداءات الجنسية المرتكبة من قبل أفراد من الكنيسة الكاثوليكية. في ربيع عام 2023، تعهد البابا فرنسيس بمزيد من "الشفافية" في كشف الحقائق.





المصدر: الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالألمانية ( SRF )

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وأعلن شارل موريرو، أسقف لوزان وجنيف وفريبورغ قائلاً: "نحن ملتزمون بتغيير الثقافة السائدة داخل الكنيسة". كما أعرب عن تأييده للإصلاحات المقترحة، منها على سبيل المثال إنشاء آليات مؤسساتية جديدة للإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية، وفرض رقابة نفسية على المرشحين للكهنوت، وحظر طمس الوثائق المتعلقة بحالات الاعتداءات الجنسية.

كما تطال الاتهامات كلاً من موريرو وجان ماري لوفي- هذا الأخير هو الأسقف الحالي لمدينة سيون- بحجّة أنهما لم يتدخلا أو يتابعا دعاوى الاعتداءات الجنسية المقدمة من قِبَل الضحايا. ويبدو أن كليهما يستبعدان إمكانية قيامهما بالتنحي عن منصبيْهما. وفي يوم الأربعاء، نُقل موريرو على عجل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

تشديد الإجراءات وإعادة هيكلة مهنة الكهنوت

وفي تصريح لها أدلت به إلى قناة الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية RTS، تقول سيلفي بيرينجاكيه رئيسة لجنة "الإنصات، والمصالحة، والتحكيم، والجبر" (CECAR)، وهي لجنة مستقلة لمكافحة الاعتداءات الجنسية: "لقد قمنا، طوال عشر سنوات، بتوجيه النداء للقيّمين على الكنيسة، بضرورة اتخاذ إجراءات ضد المعتدين، ولكن لم يحرّك أحد ساكناً. واليوم فإن كل ما يحتاج الضحايا سماعه هو الاعتراف من قِبَل الكنيسة ' بحدوث اعتداءات جنسية وبأن الإجراءات اللازمة ستتخذ لمعاقبة المعتدين'. لكن هذه الأخيرة لا تتخذ إجراءات من شأنها معاقبة المعتدين في الوقت الراهن".

كما يوجه جاك نيوفر، رئيس مجموعة دعم الضحايا السويسرية (SAPEC)، انتقاده لبنية الكنيسة الذي يرى أنها "تطرح مشكلة وتسهم في إبطاء مسار الأمور ". ويضيف قائلاً: "كل أسقف من الأساقفة يعتبر نفسه مستقلا بذاته، ولديه سلطةٌ غير محدودة".

ويؤكد لوران أميوت-سوشيه، عالم الاجتماع المتخصص في الشؤون الدينية في مدرسة العلوم الصحية بكانتون فو، على ضرورة منح المزيد من السلطات للأفراد الذين هم أعضاء نشطون في الكنيسة ويشاركون في أنشطتها الدينية والخدمية، ولكنهم ليسوا كهنة أو رهباناً، من أجل ضمان إجراء تغييرات جوهرية في نظام الحوكمة داخل الكنيسة. ويعتبر أنه من المهم أن تصل مطالب الجماهير إلى "قمة الهرم"، لتسهم في تغيير وجه المؤسسة الكنسية من خلال المشاركة الفعَّالة للمجالس الدينية فيها، بحسب ما صرّح به لقناة الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية RTS.

ويضيف قائلاً: "علينا أيضاً أن نحاول إعادة تشكيل صورة الكاهن واعتباره شخصاً عاديّاً غير مقدس أو مميّز".

من جهته، يأمل نيوفر أن تستغل المدارس الدينية والأديرة الفرصة المتاحة في الوقت الحالي، لتشجيع الضحايا على كسر حاجز الخوف والافصاح عما تعرّضوا له سابقاً من "سلوك غير مقبول". كما يتطلع إلى إنشاء مركز اتصال وطني معني بالضحايا الذين يتعرضون لحالات اعتداء، والعمل على توفير موارد أكثر لتمويل البحث في هذه الحالات من الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية، بغية إلقاء المزيد من الضوء على مشكلة الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة.

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ولكنه يقرّ بأنه ما زال هناك الكثير من الخطوات التي يتعيّن علينا القيام بها لتحقيق الأهداف المرجوّة. وفي هذا السياق، يقول: " إن إجراء اختبارات تحدّد السمات النفسية للكهنة، من شأنه أن يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح". ويضيف قائلاً: "هناك حاجة لتعديل شامل للإجراءات التي أعلن عنها مؤتمر الأساقفة السويسريين. في الوقت الراهن، كل ذلك يبقى مجرد حبر على ورق. نحتاج أن نشهد تغييرات فعلية، وحينئذ يمكننا القول إننا استطعنا أن نلعب دوراً في تعزير مسار التغيير وجعله أكثر وضوحاً وفعالية".

ترجمة: جيلا ندا

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