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بريطانيا تشعر بصعوبة الاستمرار في دعم أوكرانيا

9/30/2023 10:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة مع مجلة House إن الاستمرار في دعم أوكرانيا، بات أمرا صعبا وموجعا.
وأعرب الوزير عن اعتقاده، بأنه إذا لم يستمر الحلفاء في دعم نظام كييف، فسيزداد الوضع في العالم سوءا.


وأضاف: "ولهذا السبب كان موقف الحكومة البريطانية حازما وصلبا. نحن نشرح ذلك لجميع شركائنا الدوليين. إنه أمر صعب ومؤلم. لكن إذا تراجعنا، سيكون الأمر أصعب وأكثر إيلاما".


واعترف كليفرلي كذلك بأن التعب من النزاع في أوكرانيا بات يمثل "مشكلة كبيرة".

RT

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