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روسيا تطور تقنيات جديدة للصواريخ الموجهة عالية الدقة

9/30/2023 10:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في أنظمة توجيه الصواريخ عالية الدقة.
وجاء في منشور صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "تمكن الخبراء في شركة Pulsar التابعة لمؤسستنا من تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في أجهزة التوجيه البصري للصواريخ الموجهة العالية الدقة، هذه التقنيات ستساعد الصواريخ على (رؤية) أهدافها في أي وقت من اليوم وفي ظروف الإضاءة المختلفة".


وأضاف البيان:" تم تطوير المعدات الجديدة باستخدام بلورات السيليكون، الأمر الذي يجعل أجهزة الرصد والتوجيه قادرة على العمل في أي وقت من اليوم، ويمكنها من التقاط صور ملونة عالية الدقة أو صور بالأبيض والأسود.. المعدات الجديدة تجعل أجهزة الرصد في الصاروخ قادرة على التقاط صور بدقة 1280×1024 بيكسل لعرض هذه الصور بدقة، ويمكن لهذه المعدات الرؤية في نطاق -900 نانومتر، المعدات مصنوعة من مكونات روسية خالصة".


وحول الموضوع قال المدير العام لشركة "Pulsar" الروسية، سيرغي بوروفوي: "عند تطوير المعدات البصرية الجديدة تمكنا من جعلها تضاهي بخصائصها تلك الأجنبية، واستخدمنا فيها مكونات مصنوعة في روسيا حصرا، هذه التقنيات سيكون بالإمكان استخدامها في معدات التوجيه البصرية في المجالات المدنية والعسكرية".

RT

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