محبو العلاجات البديلة أكثر مخاطرة بصحتهم

MENAFN - Al Wakeel News)قالت دراسة كندية إن الذين يثقون أكثر في العلم، أقل عرضة للانخراط في الرعاية الصحية البديلة من الذين لهم مواقف سلبية من العلم وسلطته.ووجد الباحثون أن الذين كانوا أكثر عرضة لاستخدام الطب البديل المحفوف بالمخاطر معرضون للضغوط الاجتماعية، وكانت لهم مواقف إيجابية من الإعلانات، ورغبة أكبر في الحداثة، وتحمل أعلى للمخاطر بشكل عام.



واستطلعت الدراسة 1492 شخصاً فوق الـ 16 عاماً، بالتعاون بين جامعتي بريتش كولومبيا وألبرتا.



وحسب "بلوس وان"، وجد البحث أن العلاجات التي تتلاعب بالجسد، مثل التلاعب بتقويم العمود الفقري العنقي، واستخدام المكملات من الأعشاب، والغذائية، هي الأكثر شيوعاً، وكان الوصول إليهما بنسبة 68% و55% على التوالي.



ووجدت الدراسة أن أكثر من 40% من الكنديين استخدموا علاجاً واحداً على الأقل من علاجات الطب البديل في الأشهر الـ 12 السابقة للبحث.



وكان المشاركون الأكبر سناً، خاصة الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، أكثر تردداً، ربما لأنهم أكثر خبرة.



وقال الدكتور بيرني غاريت المشرف على البحث: "تقدم هذه الدراسة دليلاً رئيسياً على الدور الذي يلعبه الإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للرعاية الصحية البديلة، واستخدام المشاهير وأصحاب النفوذ".

24