تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة حسب التنكة في الأردن للشهر القادم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بعد أن قررت الحكومة اليوم السبت، رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبيت الكاز محلياً لشهر تشرين اول القادم، أصبحت أسعار المحروقات ( بالتنكة) كما يلي:
بنزين ( اوكتان 90 ) :19.5 دينار للتنكة
بنزين ( اوكتان 95): 24.4 دينار للتنكة
السولار: 16.5 دينار للتنكة
الكاز : 12.4 دينار للتنكة
وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.
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