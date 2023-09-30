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تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة حسب التنكة في الأردن للشهر القادم

9/30/2023 10:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد أن قررت الحكومة اليوم السبت، رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبيت الكاز محلياً لشهر تشرين اول القادم، أصبحت أسعار المحروقات ( بالتنكة) كما يلي:
بنزين ( اوكتان 90 ) :19.5 دينار للتنكة
بنزين ( اوكتان 95): 24.4 دينار للتنكة
السولار: 16.5 دينار للتنكة
الكاز : 12.4 دينار للتنكة


وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

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