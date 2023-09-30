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بريطانيا: روسيا ما زالت تعتمد على المرتزقة في حربها ضد أوكرانيا

9/30/2023 10:15:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تقييم استخباراتي أجرته وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا ما زالت تعتمد على المرتزقة ووحدات المتطوعين من الجيوش الخاصة في حربها ضد أوكرانيا، حتى بعد تمرد مجموعة ((فاغنر))، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.


ويظهر مقطع فيديو نشره الكرملين (الجمعة)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يلتقي أحد أبرز القادة السابقين لمجموعة ((فاغنر))، أندريه تروشيف، حيث كلفه بتشكيل ((وحدات قتال تطوعية)) جديدة.


وحضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الروسي يونس - بك يفكوروف، الذي زار مؤخراً عدداً من الدول الأفريقية.


وجاء في التقييم البريطاني أن تروشيف كان قد تورط في محاولة هدفت لجعل مقاتلي ((فاغنر)) يوقّعون عقوداً مع الجيش الروسي النظامي، ورجح أيضاً أن الكثير من محاربي ((فاغنر)) القدامى ((يعدونه خائناً)).
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الاجتماع يظهر أن روسيا تواصل استخدام ((الشركات العسكرية الخاصة وتخطط لمستقبل (فاغنر))).


وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثاً يومياً بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير (شباط) عام 2022، وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة بشأن الحرب.

الشرق الأوسط

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