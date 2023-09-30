Saturday, 30 September 2023 05:47 GMT

الامن العام : وفاة شخص بعيارات نارية والقبض على القاتل

9/30/2023 10:15:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني إنه وصل إلى مستشفى جرش الحكومي شخص يبلغ من العمر 30 عاما متوفيا بعد أن أطلق عليه شخص آخر عيارات نارية.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل والتحقيق جارٍ معه.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30092023000208011052ID1107169195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث