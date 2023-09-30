الامن العام : وفاة شخص بعيارات نارية والقبض على القاتل
التاريخ
9/30/2023 10:15:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني إنه وصل إلى مستشفى جرش الحكومي شخص يبلغ من العمر 30 عاما متوفيا بعد أن أطلق عليه شخص آخر عيارات نارية.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل والتحقيق جارٍ معه.
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