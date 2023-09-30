بعد مسيرة حافلة من الانجازات .. فنان مصري شهير يعلن اعتزاله الفن رسمياً
التاريخ
9/30/2023 10:15:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل بشكل رسمي، بعد رحلة حافلة في مجال الفن مشيرًا إلى أن حالته الصحية ليست جيدة.
وكتب الفنان القدير توفيق عبد الحميد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ((ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي)).
صدى البلد
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