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توقعات بإعلان السيسي ترشحه لولاية جديدة الاثنين المقبل

9/30/2023 10:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر مطلعة أن تحضيرات تجرى حاليا لإقامة فعاليات تأييد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط توقعات بإعلانه ترشحه لولاية جديدة مساء الاثنين المقبل.
وأظهرت صور متداولة من ميدان الجلاء إنشاء مسرح في الساحة والتحضير لفعاليات تأييد مع توقعات بإعلان السيسي ترشحه لولاية جديدة مساء الاثنين المقبل.
وأعلنت العديد من النقابات منها نقابتا المعلمين والصيادلة وغيرهما، وحزب المؤتمر دعمهم للرئيس السيسي.


كما حرر رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس "الحملة الحزبية الشعبية" عصام خليل توكيلا لترشيح السيسي.


ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024 بعد نهاية فترة الرئيس السيسي، لكن الحكومة المصرية لم تحدد بعد الموعد الدقيق للانتخابات.


وتعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.

RT

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