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مصمم آيفون يعمل على أول هاتف مزود بالذكاء الاصطناعي

9/30/2023 10:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتعاون مصمم آبل السابق البريطاني جوني إيف الذي صمم هاتف آيفون مع مخترع شات جي بي تي Open AI لبناء أول هاتف روبوت في العالم، حيث من المقرر أن يضخ المستثمر سوفت بانك مبلغ 820 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) في المشروع.
وتأتي أخبار هذه الخطة في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لاستضافة قمة دولية للذكاء الاصطناعي في محاولة لتخفيف المخاوف من أن الروبوتات أصبحت قوية للغاية.

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