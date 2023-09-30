مصمم آيفون يعمل على أول هاتف مزود بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يتعاون مصمم آبل السابق البريطاني جوني إيف الذي صمم هاتف آيفون مع مخترع شات جي بي تي Open AI لبناء أول هاتف روبوت في العالم، حيث من المقرر أن يضخ المستثمر سوفت بانك مبلغ 820 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) في المشروع.
وتأتي أخبار هذه الخطة في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لاستضافة قمة دولية للذكاء الاصطناعي في محاولة لتخفيف المخاوف من أن الروبوتات أصبحت قوية للغاية.
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