برلمانية ألمانية تبيح لكييف استهداف روسيا بصواريخ تاوروس المجنحة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أغنيس ستراك زيمرمان مجددا إلى تسليم أوكرانيا صواريخ Taurus بشكل عاجل، مؤكدة أن استهداف كييف أراضي روسيا بهذه الصواريخ سيكون مبررا.
وقالت في حديث لمجموعة "Funke" الإعلامية: "يجب علينا الآن تسليم صواريخ Taurus لكييف على وجه السرعة، لأنه يمكن للجيش الأوكراني بها تعطيل إمدادات الجيش الروسي بشكل كبير".
وعبرت عن ثقتها بأنه إذا زود الغرب كييف بأسلحة أقل، فإن هذا سيؤجل تحقيق السلام.
وقالت: "لولا دعم الحلفاء الغربيين لكانت روسيا قد دمرت أوكرانيا".
وردا على سؤال حول مدى شرعية ضرب الأراضي الروسية بصواريخ ألمانية، أضافت: "نعم، ويشمل هذا شبه جزيرة القرم التي يتم منها تنظيم إمداد الجيش الروسي".
وزعمت أن "القانون الدولي يسمح لأوكرانيا بمهاجمة الأهداف العسكرية في الأراضي الروسية بغض النظر عن منشأ السلاح ومصدره".
RT
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