برلمانية ألمانية تبيح لكييف استهداف روسيا بصواريخ تاوروس المجنحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أغنيس ستراك زيمرمان مجددا إلى تسليم أوكرانيا صواريخ Taurus بشكل عاجل، مؤكدة أن استهداف كييف أراضي روسيا بهذه الصواريخ سيكون مبررا.وقالت في حديث لمجموعة "Funke" الإعلامية: "يجب علينا الآن تسليم صواريخ Taurus لكييف على وجه السرعة، لأنه يمكن للجيش الأوكراني بها تعطيل إمدادات الجيش الروسي بشكل كبير".



وعبرت عن ثقتها بأنه إذا زود الغرب كييف بأسلحة أقل، فإن هذا سيؤجل تحقيق السلام.



وقالت: "لولا دعم الحلفاء الغربيين لكانت روسيا قد دمرت أوكرانيا".



وردا على سؤال حول مدى شرعية ضرب الأراضي الروسية بصواريخ ألمانية، أضافت: "نعم، ويشمل هذا شبه جزيرة القرم التي يتم منها تنظيم إمداد الجيش الروسي".



وزعمت أن "القانون الدولي يسمح لأوكرانيا بمهاجمة الأهداف العسكرية في الأراضي الروسية بغض النظر عن منشأ السلاح ومصدره".

RT