نمو النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى منذ مارس

عاد النشاط الصناعي الصيني مجدداً لتحقيق نمو، وذلك للمرة الأولى خلال ستة أشهر.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، اليوم، بارتفاع مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع الرسمي إلى 50.2 نقطة من 49.7 نقطة في أغسطس.

كما ارتفع أحد مؤشرات النشاط غير الصناعي - التي تسجل نشاط قطاعي الخدمات والبناء - إلى 51.7 نقطة من 51 نقطة في أغسطس.

ويأمل المستثمرون والمحللون العثور على ما يشير إلى أن تدابير التحفيز التي اتخذتها الصين أخيراً سوف تعزز التعافي الاقتصادي الذي كان صعباً العام الجاري نظراً لضعف ثقة المستهلكين والشركات وأزمة عقارات جارية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وإلى جانب تخفيف السياسة النقدية، شهدت البلاد ارتفاعاً في اقتراض الحكومات المحلية من أجل مشروعات البنية التحتية فيما تبحث السلطات عن سبيل لدعم النمو.