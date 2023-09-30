4 تهم لمدير شركة وزعت أرزا فاسدا لأردنيين

4 تهم لمدير شركة وزعت أرزا فاسدا لأردنيين
التاريخ
9/30/2023 10:00:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أسندت النيابة العامة
لمدير شركة وزَّعت أرزًا فاسدًا لأردنيين لإرتكابه أربع جرائم وتقرر توقيفه لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.
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