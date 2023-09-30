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4 تهم لمدير شركة وزعت أرزا فاسدا لأردنيين

9/30/2023 10:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أسندت النيابة العامة
لمدير شركة وزَّعت أرزًا فاسدًا لأردنيين لإرتكابه أربع جرائم وتقرر توقيفه لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

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