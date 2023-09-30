السقا أول فنان عربي يعرض عملاً على أمازون

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- Khaberni) خبرني - أيام قليلة تفصل الفنان أحمد السقا على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "جولة أخيرة" والذي يعتبر التجربة الأولى له مع المنصات الرقمية.
وفي خطوة هي الأولى في عالم الدراما العربية تقرر عرض "مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة العالمية أمازون، ليكون أول نجم عربي يقدم على هذه الخطوة.
مسلسل جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي وضيفة الشرف حنان مطاوع.
ويظهر السقا خلال أحداث المسلسل بشخصية طبيب يدعى يحيى، يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.
ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة في السوق المصري والعربي خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة سيكون هناك مجال لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.
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