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السقا أول فنان عربي يعرض عملاً على أمازون

9/30/2023 9:30:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أيام قليلة تفصل الفنان أحمد السقا على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "جولة أخيرة" والذي يعتبر التجربة الأولى له مع المنصات الرقمية.

وفي خطوة هي الأولى في عالم الدراما العربية تقرر عرض "مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة العالمية أمازون، ليكون أول نجم عربي يقدم على هذه الخطوة.

مسلسل جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي وضيفة الشرف حنان مطاوع.

ويظهر السقا خلال أحداث المسلسل بشخصية طبيب يدعى يحيى، يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة في السوق المصري والعربي خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة سيكون هناك مجال لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

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