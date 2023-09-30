احتدام الجدال بين الحكومة الألمانية وإيلون ماسك يصل حد التوبيخ بشأن سفن إنقاذ المهاجرين

وبخت الحكومة الألمانية إيلون ماسك، مالك موقع (إكس)- منصة تويتر سابقا- بعد أن انتقد العمل الأخير لسفن إنقاذ المهاجرين التي تعمل بها جماعات إنسانية ألمانية في البحر المتوسط.

شارك ماسك في وقت متأخر الجمعة مقطعا مصورا يظهر مهاجرين وعمال إغاثة على متن قارب.

أشاد الحساب اليميني الذي وضع المحتوى لأول مرة على إكس، بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي اتخذ موقفًا متشددًا بشأن قضايا الهجرة.

كتب ماسك في رسالته "هل الجمهور الألماني على علم بذلك؟".

ردت وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية على ماسك مباشرة على (إكس) بقولها: "نعم.. وهذا ما يسمى إنقاذ الأرواح".

رد ماسك بأنه يشك في أن الرأي العام الألماني يدعم تصرفات المنظمات غير الحكومية التي تأخذ طالبي اللجوء من سفن غير صالحة للإبحار في البحر المتوسط.

وأكد أيضًا أن قيام السفن التي تديرها ألمانيا بإحضار المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الأراضي الإيطالية يعد انتهاكًا "بالتأكيد" لسيادة إيطاليا.

وكتب إلى وزارة الخارجية "لذلك أنتم فخورون بذلك بالفعل.. رائع" مضيفًا أنه يعتقد أن مثل هذه العمليات البحرية تعد بمثابة "أجواء غزو".

يأتي هذا التبادل في الوقت الذي عادت فيه الهجرة إلى الواجهة السياسية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، حيث يتجادل المسؤولون الحكوميون وسياسيو المعارضة حول أفضل السبل للتعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين الوافدين.

دقت المدن والمجتمعات في جميع أنحاء ألمانيا ناقوس الخطر، قائلة إنها لم تعد لديها أماكن لاستيعابهم وتوفير أماكن لرياض الأطفال والمدارس.

تقدم أكثر من 220 ألف شخص بطلب لجوء في ألمانيا في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام. وفي عام 2022 بأكمله، تقدم نحو 240 ألف شخص بطلب اللجوء. في الفترة 2015-2016، تقدم أكثر من مليون شخص بطلب لجوء في ألمانيا.



