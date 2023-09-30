اختتام مشروع إنشاء شبكة المرأة المهنية

(MENAFN
- Palestine News Network ) ر ام الله /PNN / احتضن بنك فلسطين الحفل الختامي لمشروع إنشاء شبكة المرأة المهنية الفلسطينية
PPWN لدعم النساء المهنيات والقائدات المستقبليات في تقدمهن إلى مناصب صنع القرار والقيادة العليا، الممول من الصندوق النسوي الكندي، والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة شيم-شباب يصنع المستقبل، بالتعاون مع مجتمعات عالمية، وصندوق أمام الاستثماري.
وأكدت المديرة العام لمؤسسة شيم- شباب يصنع المستقبل والمديرة الإقليمية لمجتعات عالمية لنا أبو حجلة لمدى نيوز :” بأننا نحتفل اليوم بتخريج مجموعة من السيدات المهنيات وأصحاب الأعمال الذين شاركوا في دورة حول الحوكمة الجيدة لمجالس الإدارة ، سواءً الشركات العامة أو الخاصة أو حتى العائلية او المجتمع المدني ، وبحيث ينقلوا هذه المعرفة للمؤسسات اللواتي يتواجدن فيها ويساهمن كذلك في تقدمهم الى مراكز صنع القرار ودخولهم الى مجالس إدارة هذه المؤسسات والشركات .
وأضافت أبو حجلة بأنه تم تخريج 27 صبية ، ونأمل ان يتم تشكيل نواة من هذه المجموعة لكل الصبايا اللواتي اخذن هذه الدورات من أجل خلق جسم نسوي قادر ان يكون حاضرا دائما في مراكز صنع القرار ، كما اكدت أبو حجلة بان بنك فلسطين هو شريك استراتيجي وراعي اول ومهتم جدا في دمج المرأة والشباب ، ولدينا في البرنامج اربع سيدات من داخل البنك شاركوا معنا في هذه الدورة ، والبنك دائما معنا حاضر .
بدورها أكدت المشاركة في البرنامج المحامية روان فرحات الحسيني أن البرنامج كان له دور كبير على صعيد تعريفنا في كيفية ان تكون النساء حاضرات بقوة في المراكز القيادية وصنع القرار في مختلف المجالات.
وأضافت روان بأن الذي قدمه البرنامج هو أنه جمع مجموعة من الصبايا اللواتي يمتلكن خبرات مختلفة وفي مجالات متنوعة ، ومن خلاله بدأنا مع بعض بأخذ مواضيع في كيفية بناء الشخصية وان تكون السيدة فاعلة بشكل قوي في المجتمع، وهذا الامر أضاف لنا الكثير ، من خلال البرنامج صار في دمج للمعلومات وكانت تجربة رائعة .
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