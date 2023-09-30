Saturday, 30 September 2023 05:46 GMT

اختتام مشروع إنشاء شبكة المرأة المهنية

9/30/2023 9:18:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ر ام الله /PNN / احتضن بنك فلسطين الحفل الختامي لمشروع إنشاء شبكة المرأة المهنية الفلسطينية
PPWN لدعم النساء المهنيات والقائدات المستقبليات في تقدمهن إلى مناصب صنع القرار والقيادة العليا، الممول من الصندوق النسوي الكندي، والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة شيم-شباب يصنع المستقبل، بالتعاون مع مجتمعات عالمية، وصندوق أمام الاستثماري.

وأكدت المديرة العام لمؤسسة شيم- شباب يصنع المستقبل والمديرة الإقليمية لمجتعات عالمية لنا أبو حجلة لمدى نيوز :” بأننا نحتفل اليوم بتخريج مجموعة من السيدات المهنيات وأصحاب الأعمال الذين شاركوا في دورة حول الحوكمة الجيدة لمجالس الإدارة ، سواءً الشركات العامة أو الخاصة أو حتى العائلية او المجتمع المدني ، وبحيث ينقلوا هذه المعرفة للمؤسسات اللواتي يتواجدن فيها ويساهمن كذلك في تقدمهم الى مراكز صنع القرار ودخولهم الى مجالس إدارة هذه المؤسسات والشركات .


وأضافت أبو حجلة بأنه تم تخريج 27 صبية ، ونأمل ان يتم تشكيل نواة من هذه المجموعة لكل الصبايا اللواتي اخذن هذه الدورات من أجل خلق جسم نسوي قادر ان يكون حاضرا دائما في مراكز صنع القرار ، كما اكدت أبو حجلة بان بنك فلسطين هو شريك استراتيجي وراعي اول ومهتم جدا في دمج المرأة والشباب ، ولدينا في البرنامج اربع سيدات من داخل البنك شاركوا معنا في هذه الدورة ، والبنك دائما معنا حاضر .


بدورها أكدت المشاركة في البرنامج المحامية روان فرحات الحسيني أن البرنامج كان له دور كبير على صعيد تعريفنا في كيفية ان تكون النساء حاضرات بقوة في المراكز القيادية وصنع القرار في مختلف المجالات.

وأضافت روان بأن الذي قدمه البرنامج هو أنه جمع مجموعة من الصبايا اللواتي يمتلكن خبرات مختلفة وفي مجالات متنوعة ، ومن خلاله بدأنا مع بعض بأخذ مواضيع في كيفية بناء الشخصية وان تكون السيدة فاعلة بشكل قوي في المجتمع، وهذا الامر أضاف لنا الكثير ، من خلال البرنامج صار في دمج للمعلومات وكانت تجربة رائعة .

MENAFN30092023000205011050ID1107169137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث