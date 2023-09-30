اختتام مشروع إنشاء شبكة المرأة المهنية

MENAFN - Palestine News Network )

وأكدت المديرة العام لمؤسسة شيم- شباب يصنع المستقبل والمديرة الإقليمية لمجتعات عالمية لنا أبو حجلة لمدى نيوز :” بأننا نحتفل اليوم بتخريج مجموعة من السيدات المهنيات وأصحاب الأعمال الذين شاركوا في دورة حول الحوكمة الجيدة لمجالس الإدارة ، سواءً الشركات العامة أو الخاصة أو حتى العائلية او المجتمع المدني ، وبحيث ينقلوا هذه المعرفة للمؤسسات اللواتي يتواجدن فيها ويساهمن كذلك في تقدمهم الى مراكز صنع القرار ودخولهم الى مجالس إدارة هذه المؤسسات والشركات .



وأضافت أبو حجلة بأنه تم تخريج 27 صبية ، ونأمل ان يتم تشكيل نواة من هذه المجموعة لكل الصبايا اللواتي اخذن هذه الدورات من أجل خلق جسم نسوي قادر ان يكون حاضرا دائما في مراكز صنع القرار ، كما اكدت أبو حجلة بان بنك فلسطين هو شريك استراتيجي وراعي اول ومهتم جدا في دمج المرأة والشباب ، ولدينا في البرنامج اربع سيدات من داخل البنك شاركوا معنا في هذه الدورة ، والبنك دائما معنا حاضر .



بدورها أكدت المشاركة في البرنامج المحامية روان فرحات الحسيني أن البرنامج كان له دور كبير على صعيد تعريفنا في كيفية ان تكون النساء حاضرات بقوة في المراكز القيادية وصنع القرار في مختلف المجالات.

وأضافت روان بأن الذي قدمه البرنامج هو أنه جمع مجموعة من الصبايا اللواتي يمتلكن خبرات مختلفة وفي مجالات متنوعة ، ومن خلاله بدأنا مع بعض بأخذ مواضيع في كيفية بناء الشخصية وان تكون السيدة فاعلة بشكل قوي في المجتمع، وهذا الامر أضاف لنا الكثير ، من خلال البرنامج صار في دمج للمعلومات وكانت تجربة رائعة .