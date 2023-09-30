بنك فلسطين يسحب الجائزة الشهرية الثالثة في فرع الرمال بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN /أقام بنك فلسطين في فرع الرمال ب غزة ، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، فعالية سحب الجائزة الشهرية الثالثة، وسط حضور لافت من الشخصيات الاقتصادية وعدد من المواطنين.

وأوضح سليم الهودلي مدير إدارة الأفراد والفروع في بنك فلسطين، "جرت اليوم بغزة فعاليات وسحوبات حملة (توفيرنا مش عادي) والتي يتم خلالها سحب 7 آلاف دولار يوميا كجوائز لحسابات التوفير، ويتم سحب 70 الف دولار نهاية الشهر، و700 الف دولار يتم سحبهم لسبعة فائزين في نهاية الحملة بتاريخ 31 يناير المقبل".

وقال الهودلي في تصريح لوكالة سوا، "نحن اليوم في السحب الشهري الثالث بقيمة 70 الف دولار حيث تم إجراء السحب في مدينة غزة والرابح هو جناد عبد الهادي عودة عواد من مكتب لاكاسا"، مضيفا: "مبارك له هذا الفوز وحظا اوفر للمودعين".

وتابع حديثه قائلا: "كل من لديه حساب توفير وفي رصيده 200 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى يدخل على فرصة السحب في الجوائز".

ونوه إلى أنه كلّما زاد الرصيد في الحساب، كلّما زادت فرصة الفوز في الجوائز.

من جانبه، قال أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال، "نحن في القطاع الخاص شركاء استراتيجيين لبنك فلسطين وكل البنوك الفلسطينية العاملة في فلسطين".

ودعا أبو عيدة جميع المواطنين من لديهم أموال حتى ولو كانت مبالغ بسيطة، أن يودعوها في البنك لعل وعسى أن يكون لهم حظ بالفوز في الجائزة الكبرى أو الجوائز الفرعية الأخرى.

وذكر، "القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام بحاجة إلى وقفة من البنوك (..) حيث كان هناك بالفترة الأخيرة تشدد في منح التسهيلات والقروض سواء كانت للموظفين أو رجال الأعمال والتجار".

وطالب سلطة النقد بالإيعاز للبنوك الفلسطينية للتخفيف من إجراءات منح التسهيلات، مشددا على أن ذلك يساعد في التنمية المستدامة والارتقاء في القطاع الخاص

في

فلسطين.