بنك فلسطين يسحب الجائزة الشهرية الثالثة في فرع الرمال بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN /أقام بنك فلسطين في فرع الرمال ب غزة ، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، فعالية سحب الجائزة الشهرية الثالثة، وسط حضور لافت من الشخصيات الاقتصادية وعدد من المواطنين.
وأوضح سليم الهودلي مدير إدارة الأفراد والفروع في بنك فلسطين، "جرت اليوم بغزة فعاليات وسحوبات حملة (توفيرنا مش عادي) والتي يتم خلالها سحب 7 آلاف دولار يوميا كجوائز لحسابات التوفير، ويتم سحب 70 الف دولار نهاية الشهر، و700 الف دولار يتم سحبهم لسبعة فائزين في نهاية الحملة بتاريخ 31 يناير المقبل".
وقال الهودلي في تصريح لوكالة سوا، "نحن اليوم في السحب الشهري الثالث بقيمة 70 الف دولار حيث تم إجراء السحب في مدينة غزة والرابح هو جناد عبد الهادي عودة عواد من مكتب لاكاسا"، مضيفا: "مبارك له هذا الفوز وحظا اوفر للمودعين".
وتابع حديثه قائلا: "كل من لديه حساب توفير وفي رصيده 200 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى يدخل على فرصة السحب في الجوائز".
ونوه إلى أنه كلّما زاد الرصيد في الحساب، كلّما زادت فرصة الفوز في الجوائز.
من جانبه، قال أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال، "نحن في القطاع الخاص شركاء استراتيجيين لبنك فلسطين وكل البنوك الفلسطينية العاملة في فلسطين".
ودعا أبو عيدة جميع المواطنين من لديهم أموال حتى ولو كانت مبالغ بسيطة، أن يودعوها في البنك لعل وعسى أن يكون لهم حظ بالفوز في الجائزة الكبرى أو الجوائز الفرعية الأخرى.
وذكر، "القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام بحاجة إلى وقفة من البنوك (..) حيث كان هناك بالفترة الأخيرة تشدد في منح التسهيلات والقروض سواء كانت للموظفين أو رجال الأعمال والتجار".
وطالب سلطة النقد بالإيعاز للبنوك الفلسطينية للتخفيف من إجراءات منح التسهيلات، مشددا على أن ذلك يساعد في التنمية المستدامة والارتقاء في القطاع الخاص
في
فلسطين.
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