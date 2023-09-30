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نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها الرمضاني فراولة

9/30/2023 9:18:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم بعض التفاصيل عن مسلسلها المقبل المرتقب عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، والمكون من 15 بدلاً من 30 حلقة.
وقالت نيللي إنها تجسد شخصية تدعى "فراولة"، وهي شخصية كوميدية في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، ويدور في إطار كوميدي، وذلك نظراً لاكتفائها من تقديم الأعمال الدرامية الحزينة.


وهذا ليس العمل الكوميدي الأول في مسيرة نيللي، فسبق أن قدمت مسلسل "بـ100 وش" 2020، مع آسر ياسين، وحظي بإعجاب الجمهور، وفيلمي "سحر العيون" مع حلا شيحة عام 2002، و"غبي منه فيه" مع هاني رمزي وحسن حسني، عام 2004.

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