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تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالكوليرا والضنك في السودان خلال ايام

9/30/2023 9:18:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فيما يعاني السودان منذ 6 أشهر من حرب دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تدفق للنازحين، وشح المساعدات الطبية، بدأت إصابات الكوليرا والضنك تتفشى.


وأعلن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالكوليرا والضنك خلال ايام، علماً أن نقابة الأطباء أعلنت من قبل أن عدد الإصابات في ولاية البحر الأحمر لا تقل عن 3 الاف.

وأضاف إبراهيم أنه تم رصد نحو 200 إصابة بالكوليرا يوم أمس فقط.


وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس الجمعة، أنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان.

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