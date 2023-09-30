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الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين

9/30/2023 9:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.


- على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح.


- على محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.


في اتجاه جنوب دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا.


- على محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديا.


- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع "أوراغان" و"هيمارس" أمريكية الصنع.


- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية.

RT

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