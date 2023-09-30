الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.



- على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح.



- على محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.



في اتجاه جنوب دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا.



- على محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديا.



- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع "أوراغان" و"هيمارس" أمريكية الصنع.



- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية.

RT