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الخطة الأخيرة تفشل.. والإغلاق الحكومي الأميركي شبه مؤكد

9/30/2023 9:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انهارت خطة اللحظة الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، لإبقاء الحكومة مفتوحة مؤقتاً بعد مقترح خطة التمويل.
وجعل التصويت الذي جرى أمس إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة شبه مؤكد.


وكان من شأن مشروع قانون التمويل أن يبقي العمليات الحكومية قائمة حتى 31 تشرين أول المقبل.
وينتهي موعد التمويل الحكومي الأميركي يوم غدٍ الأحد مع بداية السنة المالية الفيدرالية.


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