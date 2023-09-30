الخطة الأخيرة تفشل.. والإغلاق الحكومي الأميركي شبه مؤكد

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انهارت خطة اللحظة الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، لإبقاء الحكومة مفتوحة مؤقتاً بعد مقترح خطة التمويل.
وجعل التصويت الذي جرى أمس إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة شبه مؤكد.
وكان من شأن مشروع قانون التمويل أن يبقي العمليات الحكومية قائمة حتى 31 تشرين أول المقبل.
وينتهي موعد التمويل الحكومي الأميركي يوم غدٍ الأحد مع بداية السنة المالية الفيدرالية.
MENAFN30092023000208011052ID1107169132
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.