ماذا قال الفنان عمرو دياب عن حفله أمس بالعقبة ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
احيا الفنان عمرو دياب حفل غنائي بحضور جماهيري كبير امس الجمعة في واحة ايلة العقبة .
قدم الفنان عمرو دياب باقة من اجمل اغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها " شكرا من هنا لبكرة " و " انت الحظ "
وشارك الفنان عمرو دياب صوراً من الحفل بمنشورات منفصلة عبر حسابه الخاص في "انستغرام " وعلق :" ليلة لا تنسى في العقبة " ، "شكرا لكم " .
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