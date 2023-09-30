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27 إشاعة صدرت بالاردن الشهر الحالي

9/30/2023 9:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، خلال شهر أيلول الحالي، 27 إشاعة صدرت وانتشرت بين أفراد المجتمع.
وقال المرصد اليوم السبت، في تقريره الشهري، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها خلال أيلول الحالي بلغ 27 إشاعة، مقارنة بـ 25 إشاعة خلال آب الماضي.
وأضاف أن الإشاعات الأمنية تبوأت المرتبة الأولى في أيلول، بـ 9 إشاعات بنسبة 33 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، ثم الصحية بـ7 إشاعات بنسبة 26 بالمئة، يليها الاقتصادية بـ 6 اشاعات بنسبة 22 بالمئة، ثم الشأن العام بـ4 إشاعات بنسبة 15 بالمئة، والمجال الاجتماعي، بإشاعة وحيدة بنسبة 4 بالمئة.

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