27 إشاعة صدرت بالاردن الشهر الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، خلال شهر أيلول الحالي، 27 إشاعة صدرت وانتشرت بين أفراد المجتمع.
وقال المرصد اليوم السبت، في تقريره الشهري، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها خلال أيلول الحالي بلغ 27 إشاعة، مقارنة بـ 25 إشاعة خلال آب الماضي.
وأضاف أن الإشاعات الأمنية تبوأت المرتبة الأولى في أيلول، بـ 9 إشاعات بنسبة 33 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، ثم الصحية بـ7 إشاعات بنسبة 26 بالمئة، يليها الاقتصادية بـ 6 اشاعات بنسبة 22 بالمئة، ثم الشأن العام بـ4 إشاعات بنسبة 15 بالمئة، والمجال الاجتماعي، بإشاعة وحيدة بنسبة 4 بالمئة.
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