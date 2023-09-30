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خبير: خياران لا ثالث لهما أمام زيلينكسي

9/30/2023 9:18:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن أوكرانيا أمام خيارين اثنين فقط، أن تستسلم، أو تزول عن الوجود لأن الحل لن يتم إلا بشروط روسيا.
وقال جونسون في حديث لقناة Judging Freedom على "يوتيوب": "خطة زيلينسكي للسلام من 10 بنود لن تنجح. يريد أن تسحب روسيا قواتها بالكامل وأن تسلم (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين إلى المحكمة، وأن تدفع تعويضات للأوكرانيين. هذا ليس اقتراحا جديا".


وأشار إلى أن الخطة الأوكرانية لن يتم تنفيذها أبدا، مضيفا أن النزاع لن ينتهي إلا بشروط روسيا.


وأكد أن هناك خيارين فقط أمام القيادة الأوكرانية، أن تستسلم أو تسمح بزوال أوكرانيا عن الوجود.


وتابع: "هذان هما الخياران الوحيدان".


وأجرى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، الخميس الماضي.


وأيد ستولتنبرغ "خطة زيلينسكي" للسلام، متوعدا من جديد بدعم أوكرانيا طالما كان هذا ضروريا".


من جهته قال زيلينسكي المحادثات إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو مسألة وقت.

RT

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