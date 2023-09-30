وزارة التربية تدعو دفعة كبيرة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

وزارة التربية تدعو دفعة كبيرة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء
التاريخ
9/30/2023 9:17:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطبة - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية .
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