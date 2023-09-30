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وزارة التربية تدعو دفعة كبيرة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

9/30/2023 9:17:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطبة - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية .
وتاليا التفاصيل :




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