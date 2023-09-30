مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي جعل أوكرانيا معسكر اعتقال لمواطنيه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي جعل أوكرانيا معتقلا لمواطنيه بالإجراءات القمعية التي يتخذها ضدهم.وكتب سوسكين على "تلغرام": "يتم قمع شعب أوكرانيا وأخذ كل شيء منه، وحشر الأوكرانيين كالماشية في معسكر اعتقال. لا توجد أي حرية في أوكرانيا ولا يناضل زيلينسكي من أجل أي حرية. هناك معسكر اعتقال يسجن فيه الرجال، والآن يريدون إرسال النساء إلى هناك أيضا"، في إشارة إلى حملات التجنيد الواسعة والتعسفية التي قد تطال النساء أيضا في أوكرانيا.



وانتقد القيادة الأوكرانية على دعوتها الدول الغربية لعدم اعتبار الأوكرانيين لاجئين وإعادتهم إلى البلاد وتجنيدهم للقتال.



وأضاف: "هذه الدعوات خاطئة وإجرامية".



وأعلنت المفوضية الأوروبية أن 16 مليون أوكراني وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين، وأن 11 مليونا منهم عادوا إلى بلادهم في وقت لاحق، فيما غادر مليون إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، ولا يزال 4 ملايين أوكراني في دول الاتحاد الأوروبي.

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