مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي جعل أوكرانيا معسكر اعتقال لمواطنيه

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي جعل أوكرانيا معتقلا لمواطنيه بالإجراءات القمعية التي يتخذها ضدهم.
وكتب سوسكين على "تلغرام": "يتم قمع شعب أوكرانيا وأخذ كل شيء منه، وحشر الأوكرانيين كالماشية في معسكر اعتقال. لا توجد أي حرية في أوكرانيا ولا يناضل زيلينسكي من أجل أي حرية. هناك معسكر اعتقال يسجن فيه الرجال، والآن يريدون إرسال النساء إلى هناك أيضا"، في إشارة إلى حملات التجنيد الواسعة والتعسفية التي قد تطال النساء أيضا في أوكرانيا.
وانتقد القيادة الأوكرانية على دعوتها الدول الغربية لعدم اعتبار الأوكرانيين لاجئين وإعادتهم إلى البلاد وتجنيدهم للقتال.
وأضاف: "هذه الدعوات خاطئة وإجرامية".
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن 16 مليون أوكراني وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين، وأن 11 مليونا منهم عادوا إلى بلادهم في وقت لاحق، فيما غادر مليون إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، ولا يزال 4 ملايين أوكراني في دول الاتحاد الأوروبي.
RT
MENAFN30092023000208011052ID1107169127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.