قبل أيام.. أعراض مبكرة تنذر بحدوث سكتة قلبية

MENAFN - Al Wakeel News)تعتبر السكتة القلبية واحدة من أخطر الحالات الطبية الطارئة، حيث يمكن ان تتسبب في وفاة الشخص في دقائق ما لم يتلقَ العلاج الطبي السريع.ونستعرض في السطور التالية بعض العلامات التي يمكن اكتشافها قبل وقوع السكتة القلبية، والتي تساعد في التدخل الطبي السريع الذي يمكن أن ينقذ حياة الشخص المصاب، وفقًا لما نشره موقع "The Sun".وفقًا للدكتورة كيندارون رينير، تشير هذه الأعراض إلى اقتراب حدوث سكتة قلبية مفاجئة، حيث تظهر على نحو نصف المصابين بهذه الحالة في الساعات أو الأيام أو الأسابيع القليلة التي تسبق السكتة القلبية.



حيث أجرت الدكتورة كيندارون رينير من نظام سيدارز سيناي الصحي في لوس أنجلوس، دراسة على أكثر من 1500 شخص بالغ في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان أي منهم يمكن أن يشير إلى سكتة قلبية على وشك الحدوث.



وتوصلت رينير في دراستها التي نشرت نتائجها في مجلة Lancet، إلى بعض الأعراض التحذيرية التي تحمل دليلا للتنبؤ بحدوث سكتة قلبية مفاجئة وشيكة، والتي تتمثل في:



1. ضيق التنفس

كان أكثر الأعراض شيوعًا هو ضيق التنفس، حيث عانى منه نحو 41% من المرضى المشتبه بهم.

ولاحظ الباحثون أن هذا العرض يرتبط بشكل ملحوظ بالسكتة القلبية سواء لدى الرجال أو النساء.



2. ألم في الصدر

كان ألم الصدر ثاني أكثر الأعراض شيوعًا، حيث أثر على نحو ثلث المرضى المشتبه بهم مقارنة بنصف مجموعة المقارنة.



ومع ذلك، كان يرتبط بشكل كبير فقط بالرجال وليس النساء.



3. التعرق الغزير

التعرق الشديد كان أحد الأعراض الشائعة أيضًا بين مرضى السكتة القلبية، حيث ظهرت الأعراض على نحو 12% منهم مقارنة بـ 8% في المجموعة الضابطة.



وكان هذا العرض مثل ألم الصدر مرتبطًا بشكل كبير فقط بالرجال.



4. النوبات

"النشاط الشبيه بالنوبات" كان أكثر شيوعًا أيضًا بين مرضى السكتة القلبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، حيث كان يعاني منه حوالي 11% منهم مقارنة بـ 7% في المجموعة الضابطة.



وجدير بالذكر أن الغثيان والقيء والدوخة وأعراض البطن كانت أكثر شيوعًا في المجموعة الضابطة.



وبناءً على هذه الدراسة، يمكن أن يكون التعرف على هذه الأعراض المبكرة مفيدًا في التنبؤ بسكتة قلبية محتملة والحصول على العناية الطبية اللازمة بسرعة.



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